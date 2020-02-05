Дмитра Табачника помітили у Криму

5 лютого екс-регіонала Дмитра Табачника було помічено в окупованому Криму.

Він стояв біля входу до податкової служби (вул. Мате Залки) разом із невідомим чоловіком (ймовірно, охоронцем).

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З 2015 року Табачника розшукує СБУ. Йому інкриміновано розкрадання держмайна в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем.

Також його було включено до санкційного списку ЄС.

Українські мобільні номери Дмитра Табачника знаходяться поза зоною досяжності.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що суд закрив справу проти Єфремова. Його звинувачували в організації прийняття законів 16 січня 2014 року.

Фото: Крим. Реалії