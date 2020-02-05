Кабмін скасував погодження облрадами надання дозволів на видобуток копалин

Уряд скасував погодження облрадами надання родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, оскільки вони часто відмовляли інвесторам, зокрема державним компаніям, через корупційні мотиви.

Але копалини місцевого значення залишаються у віданні сільських, селищних, міських, районних рад та об’єднаних територіальних громад.

Також Кабмін ухвалив Постанову про прискорення електронних аукціонів надрокористувача та дозволив резервування земельної ділянки ще до виставлення її на аукціон.

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що завдяки ухваленим рішенням інвестори зможуть планувати свою діяльність завчасно, а надра будуть джерелом доходу для бюджету, а також нових робочих місць та енергетичної безпеки України.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада зменшила ренту за видобуток бурштину.