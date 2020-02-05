PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Комітет Ради зі свободи слова підтримав законопроект Про медіа

Комітет з питань свободи слова розглянув законопроект №2693 про медіа і рекомендував Верховній Раді проголосувати за нього в першому читанні.

За словами голови підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету з питань свободи слова Тетяни Циби, законопроект розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість більше впливати на інформаційну політику держави і карати порушників.

– Також законопроект вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів, – сказала вона.

Читайте: Штраф в 10 млн і знак якості для ЗМІ: як Україна боротиметься з фейками

Представники журналістських об’єднань висловлювали застереження щодо можливих загроз свободі слова та цензури у разі прийняття законопроекту.

– За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону про медіа в першому читанні, а альтернативний – відхилити, – йдеться в повідомленні.

Раніше на сайті Верховної Ради України оприлюднено проект закону № 2693 Про медіа. У законопроекті виділили значення термінів: аудіовізуальне ЗМІ, друковане ЗМІ, онлайн-медіа та інші. Згідно з проектом закону, цензура у сфері медіа забороняється.

Джерело: Верховна Рада

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка