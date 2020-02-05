Комітет Ради зі свободи слова підтримав законопроект Про медіа

Комітет з питань свободи слова розглянув законопроект №2693 про медіа і рекомендував Верховній Раді проголосувати за нього в першому читанні.

За словами голови підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету з питань свободи слова Тетяни Циби, законопроект розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, надаючи можливість більше впливати на інформаційну політику держави і карати порушників.

– Також законопроект вирішує питання прозорості медіа, оскільки передбачає розкриття всіх кінцевих бенефіціарів, – сказала вона.

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Представники журналістських об’єднань висловлювали застереження щодо можливих загроз свободі слова та цензури у разі прийняття законопроекту.

– За підсумками обговорення Комітет з питань свободи слова підтримав рішення головного комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону про медіа в першому читанні, а альтернативний – відхилити, – йдеться в повідомленні.

Раніше на сайті Верховної Ради України оприлюднено проект закону № 2693 Про медіа. У законопроекті виділили значення термінів: аудіовізуальне ЗМІ, друковане ЗМІ, онлайн-медіа та інші. Згідно з проектом закону, цензура у сфері медіа забороняється.