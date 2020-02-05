На борту лайнера, де виявили коронавірус, є 20 українців – ЗМІ

Круїзний лайнер Diamond Princess, який перебуває біля берегів Японії, відправили на карантин через спалах коронавірусу. На борту судна перебувають щонайменше 20 українців.

На кораблі працюють медики. Людям із хронічними захворюваннями надали змогу отримати потрібні ліки.

Корабель відправили на карантин на 14 днів, зараз він стоїть у морі, розповіла людина, яка перебуває на судні.

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Загалом на кораблі Diamond Princess перебувають понад 3,5 тис. осіб. Десятьох інфікованих на коронавірус госпіталізували.

У Міністерстві закордонних справ поки не прокоментували цю інформацію.

Як відомо, у Китаї у понад 24 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 490 осіб.

Фото: Вікі