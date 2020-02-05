PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На кордоні з Молдовою знайшли спиртопровід довжиною 500 метрів

На кордоні з Молдовою правоохоронці виявили під землею поліетиленову трубу із залишками рідини з характерним запахом спирту.

Трубопровід

Ймовірно, трубопровід був прокладений для незаконного переміщення спирту з так званого Придністров’я до України.

Читайте: На Львівщині прикордонник збив пішохода на смерть

Всього охоронці витягнули з-під землі близько 500 метрів шлангу.

Наразі справою займаються правоохороні органи.

Раніше Факти ICTV писали, що на кордоні України з Росією затримали нелегалів з Індії. Встановлюється коло причетних до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Фото: Держприкордонслужба

Джерело: Держприкордонслужба

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка