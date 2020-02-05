На кордоні з Молдовою знайшли спиртопровід довжиною 500 метрів

На кордоні з Молдовою правоохоронці виявили під землею поліетиленову трубу із залишками рідини з характерним запахом спирту.

Ймовірно, трубопровід був прокладений для незаконного переміщення спирту з так званого Придністров’я до України.

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Всього охоронці витягнули з-під землі близько 500 метрів шлангу.

Наразі справою займаються правоохороні органи.

Раніше Факти ICTV писали, що на кордоні України з Росією затримали нелегалів з Індії. Встановлюється коло причетних до незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Фото: Держприкордонслужба