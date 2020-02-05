НКРЕКП підвищила тарифи на холодну воду в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг ухвалила рішення, в результаті якого для 43 компаній підвищили тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Рішення було ухвалено під час засідання НКРЕКП 4 лютого.

Згідно з опублікованими матеріалами, підвищення зазначених тарифів відбудеться у більшості регіонів України. В середньому тарифи на водопостачання зростуть на 15-20%.

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У Києві тариф підвищиться приблизно до 11,2 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення – до 7,96 грн за кубометр без ПДВ.

Необхідність підвищення тарифів пояснюється зміною цін на пально-мастильні матеріали, реагенти, електрику, а також збільшенням рівня мінімальних соціальних гарантій для розрахунку зарплат працівників підприємств.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що платіжки за тепло для населення зменшилися на 5-35%.

Джерело: НКРЕКП