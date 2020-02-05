Обшуки на 1+1: СБУ вилучила комп’ютер журналіста Куксіна

Служба безпеки України вилучила комп’ютер журналіста Євгена Куксіна під час обшуків, які проходять в офісі медіа-групи 1+1 за адресою вулиця Куренівська, 18.

На відео журналіста Ігоря Колтунова видно, як слідчий суддя вимагає у Куксіна здати технічне обладнання.

– До нас зайшов загін хлопців з характерною зовнішністю і, представившись співробітниками СБУ, сказали, що проводитимуть обшук нашого колеги з 1+1 Євгена Куксіна, – розповів журналіст під час трансляції.

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Народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Дубінський розповів про те, що офіцери СБУ займаються пошуком звукозаписувального пристрою, який використовували для запису наради прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, увечері 5 лютого співробітники СБУ прийшли з обшуками в офіс медіа-групи 1+1. Вони здійснюються за рішенням суду.

Відео: Ігор Колтунов