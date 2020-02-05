Тест-системи для діагностики коронавірусу доставили в Україну

Тест-системи для діагности коронавірусу вже доставили в Україну. Вони перебувають на митному кордоні. За словами гендиректора Директорату громадського здоров’я Андрія Скіпальського, їх вистачить для дослідження 25-30 випадків, якщо буде підозра на захворювання.

Він додав, що існують домовленості з Всесвітньою організацією охорони здоров’я щодо додаткової поставки тест-систем найближчим часом, яка вдвічі або втричі допоможе збільшити кількість.

Він також зазначив, що громадяни України після евакуації з міста Ухань перебуватимуть в ізоляції протягом інкубаційного періоду. Точної дати евакуації поки немає.

Установи, куди їх помістять, будуть визначені Міністерством охорони здоров’я.

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Крім того, Андрій Скіпальський повідомив, що у 11 випадків пацієнтів, у яких були підозри на коронавірус, захворювання не підтвердилося. Ще двоє перебувають на діагностиці.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні затверджено список лікарень для лікування коронавірусу.