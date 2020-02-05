В Україні в 11 пацієнтів не підтвердили коронавірус, ще двох перевіряють

В Україні 13 пацієнтів госпіталізували з підозрою на коронавірус. У 11 випадках діагноз не підтверджений, ще двоє знаходяться на діагностиці.

Про це повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський.

За його словами, результати будуть відомі до кінця дня, 5 лютого.

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– Щодо пацієнтів, які в різний час зверталися за допомогою і були госпіталізовані для діагностики, у 11 з них зняли підозру на коронавірус і підтвердили на інші, – сказав він.

Скіпальський додав, що станом на вечір 4 лютого ВООЗ не заявляла про нові випадки захворювання за межами Китаю.

– ВООЗ не рекомендує жодних специфічних заходів на цьому етапі щодо подорожуючих, також не рекомендує обмеження торгівлі або міжнародного сполучення між країнами, де реєструються випадки, – резюмував він.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні затверджено список лікарень для лікування коронавірусу.