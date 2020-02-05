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Факти / Україна / Суспільство

Водіям у транспорті заборонять слухати шансон – законопроект вже в Раді

Група депутатів з різних фракцій 4 лютого зареєструвала у Верховній Раді законопроект №3006 про внесення змін до закону Про автомобільний транспорт (щодо заборони акустичного насильства).

Текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

Народний депутат з фракції Євросолідарність Володимир В’ятрович пояснив, що документ покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті.

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– Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки шансону, – додав нардеп.

За його словами, музику можна буде слухати тільки через навушники.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як користуватися єдиним електронним квитком на транспорт у Києві.

Фото: Київпастранс

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