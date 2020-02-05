Затори у Києві 5 лютого 2020 - КАРТА

Станом на 8 ранку, на деяких вулицях Києва утворилися затори.
Так, від метро Дорогожичі до проспекта Степана Бандери стоїть вулиця Олени Теліги. Також проблеми з виїздом з вулиці Богатирської.
Також затори утворилися на початку вулиці Героїв Сталінграда (виїзд до Північного мосту).
На самому мості вже теж починають утворюватися затори.
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Найбільші проблеми виникли з виїздом з Троєщини.
Так, автомобілі стоять на початку вулиці Оноре де Бальзака до проспекта Романа Шухевича.
Також стоїть вулиця Набережно-Хрещатицька та Гаванський міст.
Поки не критична ситуація на проспекті Перемоги. Є невеликий затор біля Міністерства інфраструктури – на перетині з вулицею Чорновола.
Раніше ми писали, що Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.