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Факти / Україна

Затори у Києві: ситуація на дорогах зараз (КАРТА)

Станом на 8 ранку, на деяких вулицях Києва утворилися затори.

Так, від метро Дорогожичі до проспекта Степана Бандери стоїть вулиця Олени Теліги. Також проблеми з виїздом з вулиці Богатирської.

Затори у Києві 5 лютого 2020 - КАРТА

Також затори утворилися на початку вулиці Героїв Сталінграда (виїзд до Північного мосту).

На самому мості вже теж починають утворюватися затори.

затори київ

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Найбільші проблеми виникли з виїздом з Троєщини.

Так, автомобілі стоять на початку вулиці Оноре де Бальзака до проспекта Романа Шухевича.

затори київ

Також стоїть вулиця Набережно-Хрещатицька та Гаванський міст.

затори київ 5 лютого

Поки не критична ситуація на проспекті Перемоги. Є невеликий затор біля Міністерства інфраструктури – на перетині з вулицею Чорновола.

Затори у Києві 5 лютого 2020 - КАРТА

Раніше ми писали, що Київ посів третє місце в Європі за рівнем заторів.

Фото: Dreamstime

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