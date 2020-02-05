Зеленський написав листа голові КНР Сі Цзіньпіну через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський написав листа голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей від ускладнень, спричинених коронавірусом.

– В Україні глибоко стурбовані інформацією про значну кількість жертв епідемії пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю щирі співчуття громадянам дружнього Китаю, родичі та близькі яких загинули від цієї жахливої хвороби, – йдеться у листі.

Він також побажав швидкого одужання хворим.

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Президент України висловив упевненість, що завдяки рішучим та ефективним діям керівництва Китаю, медиків і всього народу, КНР швидко здолає небезпечну хворобу.

Він також запевнив, що Китай у цей складний час може розраховувати на підтримку України.

Нагадаємо, згідно з даними на 5 лютого, кількість хворих на коронавірус у Китаї перевищила 24 тис.