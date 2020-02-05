Зеленський вирішив $2,9 млрд Газпрому віддати на дороги та медицину

$2,9 млрд компенсації, отримані Нафтогазом від Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу, можна направити на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі, заявив президент Володимир Зеленський на нараді з представниками Кабміну та Верховної Ради.

Зокрема, за його словами, ці кошти будуть спрямовані на будівництво доріг та інші інфраструктурні проєкти, на медичну сферу та енергоефективність.

– Один з планів – побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні, – додав глава держави.

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Зеленський доручив Кабміну у двотижневий термін підготувати всі необхідні проекти документів.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року російський Газпром погасив свій борг за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад $2,9 млрд.