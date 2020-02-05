Зеленський зустрінеться з Папою Римським

Аудієнція президента України Володимира Зеленського з Папою Франциском запланована на 8 лютого.

Вона відбудеться під час офіційного візиту глави держави до Ватикану.

Також у Зеленського заплановано проведення й інших зустрічей під час офіційної поїздки.

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– Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого престолу П’єтро Пароліном за участю секретаря з міждержавних відносин Святого престолу Пола Річарда Галлахера, – повідомляє прес-служба Офісу президента.

До слова, напередодні зустрічі лідерів нормандської четвірки, яка відбулася наприкінці 2019 року, Папа Франциск закликав католиків помолитися за мир на Донбасі.

Тоді він нагадав, що болючий конфлікт в Україні триває вже кілька років, і просив молитися для того, щоб діалог приніс плоди миру та справедливості.