6 лютого депутати Верховної Ради України розглядатимуть низку важливих законопроектів, зокрема законопроект про ринок землі.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України винесено закон Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування щодо удосконалення пенсійного забезпечення.

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства.

Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України стосовно покращення інвестиційного клімату.

Проект закону про внесення змін до статті 15 закону України Про доступ до публічної інформації щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування.

Проект закону про внесення змін до закону України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України.

Проект закону про внесення змін до закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз.

Читайте: Арахамія анонсував “земельну ніч” у Раді через голосування за ринок землі

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Проект закону про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

Проект закону про внесення зміни до статті 85 Конституції України щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів ВРУ.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом.

Проект закону про внесення змін до закону України Про фізичну культуру і спорт.

Порядок денний на 6 лютого

Нагадаємо, цього пленарного тижня Верховна Рада повинна розглянути зміни до Конституції щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості нардепів.