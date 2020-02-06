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Факти / Україна

Аеропорт Херсона закрили через ускладнення погодних умов

У Херсоні через ускладнення погодних умов закрили міжнародний аеропорт.

Також через погіршення погоди в 134 населених пунктах області відсутнє електропостачання.

Проїзд транспорту на всіх автодорогах державного і місцевого значення забезпечений.

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На найбільш проблемних ділянках доріг залучено:

  • 24 одиниці техніки ДП Херсонський облавтодор і 35 чоловік особового складу;
  • 9 одиниць техніки, 30 чоловік особового складу ГУ ДСНС України в області,
  • 2 одиниці техніки Нацгвардії України.

Раніше Факти ICTV писали, що негода знеструмила понад 40 населених пунктів у двох областях України.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація

Фото: Pixabay

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