Аеропорт Херсона закрили через ускладнення погодних умов

У Херсоні через ускладнення погодних умов закрили міжнародний аеропорт.
Також через погіршення погоди в 134 населених пунктах області відсутнє електропостачання.
Проїзд транспорту на всіх автодорогах державного і місцевого значення забезпечений.
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На найбільш проблемних ділянках доріг залучено:
- 24 одиниці техніки ДП Херсонський облавтодор і 35 чоловік особового складу;
- 9 одиниць техніки, 30 чоловік особового складу ГУ ДСНС України в області,
- 2 одиниці техніки Нацгвардії України.
Раніше Факти ICTV писали, що негода знеструмила понад 40 населених пунктів у двох областях України.
Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація
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