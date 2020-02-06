Фонд Олени Пінчук запустив освітній онлайн-курс для жінок

16 січня 2020 року у навчально-освітньому центрі dialog hub відбулася презентація онлайн-курсу З місця в кар’єри в рамках проекту Я зможу! Фонду Олени Пінчук та в партнерстві із студією онлайн-освіти EdEra.

На курсі жінки можуть почути про правила успішної співбесіди і як захистити свої права на роботі.

Також підніматимуться такі теми:

timemanagement;

для чого потрібен ментор і як його знайти;

як зберегти свої персональні кордону на роботі;

як перетворювати нові знання на кар’єрні можливості;

як свій бізнес може стати альтернативним шляхом розвитку кар’єри.

Як зазначає директор фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, ні в школі, ні в університеті такому не вчать.

– На жаль, ні в школі, ні в університеті не вчать, як знайти ментора, як пройти першу в житті співбесіду та як інтегруватися в новий колектив. Дівчата, які готуються до свого першого інтерв’ю, та жінки, які мали тривалу перерву в кар’єрі мають відшукувати цю інформацію в інтернеті. Ми, разом з найпотужнішими експертками та найкращою студією онлайн-освіти, зібрали це все в єдиний курс, бо хочемо бачити більше жінок, які побудували вражаючу кар’єру або створили успішний бізнес, – розповіла вона.

Співзасновник CEO студії онлайн-освіти EdEra Ілля Філіпов розповів, що сьогодні існує безліч курсів, які допомагають отримати професійну освіту або підвищити кваліфікацію.

– Однак поза нашою увагою залишається навчання ключовим навичкам, з якими стикається кожен: як підготуватися та пройти перше інтерв’ю, як побудувати здорові стосунки у робочому колективі. Навіть досвідченим професіоналам іноді бракує знань у тому, як відстоювати особисті кордони, обговорювати підвищення заробітної платні або шукати ментора. Ці знання є настільки ж важливими для побудови кар’єри, як і професійна підготовка. Саме тому ми в партнерстві із Фондом Олени Пінчук створили курс, в якому досвідчені експертки допоможуть жінкам оволодіти цими знаннями та по-справжньому реалізовувати себе у професійному житті та отримувати від нього задоволення.

Курс був розроблений разом з Royenko Agency, він є безкоштовним і доступний на сайті EdEra вже з 16 січня 2020. В курсі вісім відеоуроків, тривалістю до 8 хвилин. Це концентровані лекції від успішних жінок з елементами практичних занять.

Читайте: Фонд Віктора Пінчука розпочинає 14-й конкурс стипендіальної програми Завтра.UA

До курсу долучилися:

Олена Борисова – керує 48-ма ресторанами мережі Дмитра Борисова та виховує 6 дітей;

Наталя Кадя – нейродослідник та викладач Lviv Business School, автор проекту Learning 2 Learn Diary;

Марія Фабрічева – психотерапевт у сфері транзактного аналізу;

Єлизавета Кузьменко – журналіст Громадського радіо;

Олеся Жулинська – більше 15 років працює у компанії Кока-Кола Україна і займається зв’язками з громадськістю;

Віра Проценко – кар’єрна консультантка, коуч, авторка курсу Бери та роби, директорка Golovaboutique;

Ольга Роєнко – засновник маркетингової агенції Royenko Agency;

Ірина Чистякова – директорк з роботі з персоналом у міжнародній компанії EastOne.

Переглянути відеоуроки можна буде у будь-якій послідовності, як окремий навчальний матеріал. Після перегляду кожного відео можна пройти тест на декілька запитань, щоб перевірити себе. А після проходження курсу – отримати сертифікат про успішне завершення навчання.

Додаткова інформація

Проект Я зможу! був започаткований 2017 року Фондом Олени Пінчук та Фундацією Кока-Кола і спрямований на посилення ролі жінок у суспільстві. Його головна мета – довести, що жінка в Україні може стати успішною у будь-якій сфері.

Раніше Фонди Віктора та Олени Пінчук відкрили Veteran Hub у Києві.