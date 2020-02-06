Голосування за ринок землі: Арахамія радить запасатися їжею на всю ніч

Більше 226 народних депутатів парламентської фракції Слуга народу готові проголосувати за ухвалення законопроекту про ринок землі.

Про це заявив голова фракції Давид Арахамія.

Народний обранець прогнозує, що Верховна Рада розглядатиме питання порядку денного на четвер до їхнього повного завершення.

– Це означає: скільки зможемо витримати, стільки і сидітимемо. Я вас запрошую, беріть із собою їжу. Працюватимемо всю ніч. Повинен же цей парламент хоч одну ніч попрацювати? – сказав Арахамія.

Те, що в Слузі народу достатньо голосів на підтримку законопроекту про ринок землі, підтвердив заступник фракції Олександр Корнієнко.

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За його словами, проголосувати за введення ринку землі закликав нардепів президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський відвідав засідання фракції Слуга народу 6 лютого.