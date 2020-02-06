Лежали череп та стегно: у Харкові на зупинці знайшли людські останки

На тролейбусній зупинці в Харкові виявили людські останки – череп і стегно.

– Знайшли людські череп і стегно. Можливо, помер бомж, але це не точно, – розповіли очевидці.

Знахідку також підтвердили в прес-службі поліції.

– Повідомлення про подію надійшло в Індустріальний відділ поліції о 10.50 5 лютого. За адресою виїжджали патрульні і слідчо-оперативна група. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Індустріального відділу поліції, – повідомили правоохоронці.

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Вони також зазначили, що наразі вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Нагадаємо, 15 січня в Києві чоловік в сміттєвому контейнері виявив там труп немовляти. Тіло було загорнуто в пакет. Лікарі, які прибули на подвір’я, констатували смерть новонародженого.

Джерело: vgorode