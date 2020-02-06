Нас штовхають на те, щоб у Раді була бійка і кров: Разумков про земельну реформу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав народних депутатів домовитися і ухвалити земельну реформу.

Разумков зазначив, що рішення ухвалюватиме більшість.

– Я розумію, що сьогодні багато хто штовхає нас на те, щоб у Верховній Раді знову була бійка, кров, і, не тільки у Верховній Раді. Якщо ми про щось домовляємося, і це дійсно цінно, коли всі фракції сідають за стіл і домовляються, приходять до якогось консенсусу, – сказав він.

Разумков закликав нардепів не блокувати президію і дозволити керівництву Ради йти за регламентом порядку денного.

Він нагадав, що ніхто регламент не порушував.

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– Всі сподівалися, що ми порушимо регламент? Що ми підемо так як комусь буде зручно? Ні! Ми пішли за законом. Пройшов комітет, підготував правки, надав їх залі, зала мала можливість їх вивчити, зараз зала має право вирішити, – сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Батьківщини Юлія Тимошенко зайняла місце спікера в президії. До неї спробував пройти Сергій Власенко, але йому завадив член фракції Слуга народу Артем Дмитрук. Між чоловіками в Раді сталася бійка.