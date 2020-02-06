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Факти / Україна

ОБСЄ надасть рекомендації до закону Про медіа

Надати рекомендації щодо правок до законопроекту Про медіа збирається Організація з безпеки і співробітництва в Європі спільно з експертами.

За словами представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра, вказаний проект закону є досить всеосяжним.

Законопроект Про медіа має об’єднати у собі кілька попередніх законів щодо ЗМІ, зокрема про друковані видання та Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

– Це дуже важливий процес реформ, який може призвести до оновлення регулювання в галузі медіа в країні, – зауважив Дезір.

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Він додав, що існує необхідність реалізації зазначеної реформи таким чином, щоб вона відповідала міжнародним стандартам і зобов’язанням України щодо незалежності ЗМІ.

До слова, Комітет з питань свободи слова завершив розгляд проекту закону Про медіа і рекомендував ухвалити його у першому читанні.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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