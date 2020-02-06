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Факти / Україна

Поліція затримала підозрюваного у підпалі авто журналістки у Львові

Правоохоронці Львівщини затримали чоловіка, який, за версією слідства, підпалив автомобіль журналістки Галини Терещук.

Їм вдалось встановити траєкторію руху зловмисника. Невдовзі після вчиненого він попрямував до Одеси, де його було затримано.

У МВС заявили, що це студент, уродженець Молдови.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України – умисне пошкодження чужого майна вчинене загальнонебезпечним способом – підпалу.

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Наразі триває досудове розслідування, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зокрема, замовника.

Прокурори допитали основних свідків злочину. У МВС запевнили, що було проведено обшуки, тому доказової бази вистачає.

Нагадаємо, у ніч проти 30 січня у Львові спалили автомобіль журналістки Радіо Свобода Галини Терещук.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Нацполіція

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