Росія використовує Україну як майданчик для випробування кібератак

Спецслужби Росії використовують Україну як випробувальний майданчик для здійснення кібератак. Зокрема, цим займається російська група Gameredon.

У звіті, який опублікувала SentinelLabs, йдеться про 5 тис. унікальних безпекових об’єктів в Україні, які атакували хакери. Вони зробили це, використовуючи модифіковану вірусну програму для операційної системи Windows.

За словами очільника компанії SentinelLabs Віталія Кремеза, ймовірно, атаки Росії – це підготовка, яку можуть застосувати для реалізації інших цілей в інтересах російського уряду.

Читайте: Хакерські атаки Росії. Конгрес США виділив $425 млн на кібербезпеку виборів 2020

Зокрема, остання з атак спрямована на збір, заволодіння даними і пошук інструкцій до сервера дистанційного контролю.

До слова, хакерська група Gameredon проводить атаки з 2013 року. З того часу вона значно розширила масштаб своїх операцій.

Найбільше атак здійснювалось в районі лінії розмежування на Донбасі.

Раніше Факти ICTV писали, що СБУ нейтралізувала майже 500 кібератак на державні органи.

Джерело: SentinelLabs