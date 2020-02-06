Серед заражених коронавірусом на борту лайнера немає українців – МОЗ

Заблоковані на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії українці, не заражені коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

У 237 пасажирів і членів екіпажу були відібрані зразки і проведені дослідження.

Поки результати готові для 31 зразка, 10 з яких виявилися позитивними на коронавірус. Українців серед заражених немає.

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Міністерство охорони здоров’я Японії переводить заражених пасажирів в діагностичні лікарні країни і здійснює протиепідемічні заходи на лайнері.

Відзначається, що інші пасажири і члени екіпажу, в тому числі ті, хто очікує результатів тестів, повинні залишатися на лайнері не менше 14 діб.

– Центр громадського здоров’я України надіслав до відома прикордонної служби України лист з інформацією про цю ситуацію з метою координації та злагодженості дій при проведенні відповідних заходів реагування, – додали в МОЗ.

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера Diamond Princess, який заблокували через спалах коронавірусу, перебуває 25 українців, повідомили в Міністерстві закордонних справ. За даними відомства, українці є членами екіпажу судна.