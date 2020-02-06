Суд заарештував затриманого на хабарі чиновника секретаріату Кабміну

Печерський райсуд Києва за клопотанням слідчих ДБР обрав запобіжний захід чиновнику секретаріату Кабінету міністрів, затриманого днями на хабарі, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 1 млн 552 грн застави.

Водночас термін арешту не уточнюється.

Чиновник через посередника вимагав від підприємця “відкат” за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

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Напередодні йому оголошено підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ).

Нагадаємо, 4 лютого у Києві затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабміну за вимагання та отримання хабара у 2,5 млн грн.

У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.