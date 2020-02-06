Вночі 6 лютого Одесу накрило снігом та ураганним вітром. Було повалено понад 50 дерев.

Негода пошкодила контактні лінії, однак зараз усі трамваї та тролейбуси міста відновили свою роботу.























Сильний вітер та снігові замети: в Одесі повалило понад 50 дерев / 6 фотографий

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– Для забезпечення комфортного пересування тротуарами працюють двірники всіх жилкомунсервісів. Також активно проводиться розчищення зупинок громадського транспорту, – сказали в мерії міста.

У департаменті міського господарства закликали одеситів по можливості залишатися вдома, а також не залишати свої автомобілі на узбіччях.

Нещодавно Факти ICTV писали про викриття борделю в Одесі. Зловмисники знаходили дівчат у скрутному становищі, якими було легко маніпулювати.

Джерело: Офіційний сайт міста Одеса

Фото: Офіційний сайт міста Одеса