В Управлінні державної охорони підтвердили, що на фото з мережі справді їхній співробітник, але під піджаком у нього не зброя і продемонстрували це на візуально.

На паску у охоронця – радіостанція та турнікет для надання першої домедичної допомоги.

– Користувачі соцмереж зробили припущення, що сьогодні у Верховній Раді під піджаком військовослужбовця Управління державної охорони була прихована вогнепальна зброя. Насправді до його паску прикріплені радіостанція та передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги, – повідомили в УДО.

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Це не зброя: УДО показало, що на паску у охоронця в Раді / 3 фотографии

Нагадаємо, 6 лютого в мережі виклали фото нібито озброєного чоловіка біля президії Верховної Ради.

Джерело: УДО