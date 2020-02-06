Зеленський відреагував на обшуки на 1+1

Про обшуки в офісі 1+1 президент Володимир Зеленський дізнався з новин, а потім зателефонував в СБУ, щоб дізнатися про ситуацію.

– Я знаю, що йдуть слідчі дії Служби безпеки України через те, що на режимному об’єкті – це кабінет прем’єр-міністра України – був здійснений запис, – заявив глава держави після відвідин шахти Межирічанська в Червонограді Львівської області, коментуючи обшуки.

Зеленський зазначив, що ці записи були комусь передані або ж продані.

– Я не знаю, це нехай визначає слідство. І потім були оприлюднені цитати. Історія дуже серйозна через те, що це режимний об’єкт, – додав він.

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Президент сказав, що в редакції програми Грошей на телеканалі 1+1 обшуки пройшли, тому що, “наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в інтернет”.

– Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в інтернет викинув, – сказав Зеленський.

За його словами, йому дуже шкода, що у журналістів пройшли обшуки, але він не може втручатися в проведення слідства.

– Мені дуже шкода, я не можу втручатися в їх слідчі дії – це вже перебір, – додав президент.

Нагадаємо, увечері 5 лютого співробітники СБУ прийшли з обшуками в офіс медіа-групи 1+1.