50 українців евакуюють з Китаю через спалах коронавірусу

Близько 50 українців планують евакуювати з китайської провінції Хубей, де виник новий штам коронавірусу.

Про це повідомляє в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

– Наразі відбувається налагодження процесів та процедур отримання дозволів від уряду Китаю. Усі деталі перевезення будуть оголошені 10 лютого, – сказав Кузін.

Він уточнив, що йдеться про різні категорії людей і це не тільки туристи.

– Це ті, які працюють, які є громадянами України або тимчасово перебувають на території КНР, а дехто з них перебувають у карантинній зоні Ухані, – сказав Кузін.

Точна кількість українців ще уточнюється.

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Посольство України в Китаї просить українців, які мають намір евакуюватися з території зазначеної провінції на Батьківщину, але ще не повідомили про це посольство, терміново зателефонувати на “гарячу лінію” посольства в КНР +86 137 0123 0647, а також заповнити і надіслати на електронну пошту посольства [email protected] Форму опитування та копію паспорту (перша сторінка і віза).

– Зокрема, у темі електронного листа просять зазначати ПІБ повністю і слово Форма, наприклад, Іваненко Петро Сидорович – Форма. Ті громадяни України, які мають бажання евакуюватися разом з членами сім’ї – не громадянами України, обов’язково повинні зазначити таку інформацію в Формі, а також додати копії документів членів своєї родини, їхні свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження, – йдеться у повідомленні.

Раніше Факти ICTV писали, скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.