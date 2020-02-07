Через коронавірус: в Україні дефіцит захисних масок

В Україні є проблеми з дефіцитом масок в аптечних мережах.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України в ході наради з керівниками обласних департаментів охорони здоров’я і зустрічі з виробниками хірургічних масок та їхніми постачальниками.

За словами комерційного директора аптечної мережі Аптека доброго дня Андрія Паніматченка, останнім часом попит на медичні маски виріс у 15 разів, тому аптечні мережі та постачальники не в змозі забезпечити такий попит повною мірою.

– Попит на маски у зв’язку з новими інфоприводами про коронавірус виріс у 15 разів. Ми зверталися до постачальників, але у них маски теж закінчилися. Жоден постачальник не може забезпечити такий попит. Справа в тому, що більшість масок постачається з Китаю, а на це потрібно багато часу, – сказав він.

За словами СЕО сервісу Liki24.com, що займається пошуком і доставкою лікарських засобів, Антона Аврінского, дефіцит масок і ліків у мережах наразі не фіксується.

– Поки ми не фіксуємо нестачу одноразових медичних масок або медикаментів в аптеках України. Вітамінів, засобів від нежиті та застуди, противірусних засобів різних цінових категорій достатньо в абсолютно всіх аптечних точках. Навпаки – через аномально теплу зиму фіксується набагато менша кількість звернень користувачів саме щодо цієї категорії медикаментів. Сподіватимемось, що епідемії різних вірусів, зокрема коронавірусу, Україну обійдуть, – сказав він.

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Наприклад, в мережі Аптека гормональних препаратів повідомили, що маски є у всіх аптеках.

А от згідно з даними мережі аптек 911, маски є, але не у всіх точках.

– Доступно під замовлення. Період обробки замовлень від постачальника – від трьох, максимум до п’яти, робочих днів, – зазначили в аптеці.

Як стверджує ВООЗ, маски не потрібно носити людям без симптомів респіраторного захворювання.