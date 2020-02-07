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Факти / Україна

І рівень небезпеки: в Україні оголосили штормове попередження

Штормове попередження І рівня небезпеки оголошено по всій території України 7 лютого.

Протягом доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві вітер може посилитися до 15-24 м/с. Аналогічна ситуація спостерігатиметься в Київській області.

Читайте: Сильні снігопади і морози до -20°: синоптик дав прогноз погоди на зиму в Україні

Нагадаємо, 6 лютого через сильний вітер та снігопади без світла залишилися 600 населених пунктів у 13 областях України.

Джерело: Укргідрометцентр

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