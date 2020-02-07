PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кандидата на посла США в Україні вже визначено і він всіх влаштовує – Пристайко

У Сполучених Штатах Америки вже визначилися з кандидатурою нового посла, який працюватиме в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом.

Глава МЗС нагадав, що послів у США призначає президент, але кандидатуру посла ще має затвердити Сенат.

– Я не відкрию великої таємниці, але під час моєї розмови з державним секретарем Помпео нам було сказано про те, що закінчена ця робота… Ми вже знаємо конкретну людину, яка буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат, – сказав він.

Читайте: Пропозицій щодо зустрічі нормандської четвірки на рівні МЗС немає – Пристайко

Глава МЗС висловив сподівання, що найближчим часом новий американський посол приїде в Україну.

Нагадаємо, 30 січня Помпео прибув до Києва з офіційним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Фото: Офіс Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка