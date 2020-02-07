Кандидата на посла США в Україні вже визначено і він всіх влаштовує – Пристайко

У Сполучених Штатах Америки вже визначилися з кандидатурою нового посла, який працюватиме в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після прес-конференції з міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом.

Глава МЗС нагадав, що послів у США призначає президент, але кандидатуру посла ще має затвердити Сенат.

– Я не відкрию великої таємниці, але під час моєї розмови з державним секретарем Помпео нам було сказано про те, що закінчена ця робота… Ми вже знаємо конкретну людину, яка буде запропонована. Нас, в принципі, влаштовує цей кандидат, – сказав він.

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Глава МЗС висловив сподівання, що найближчим часом новий американський посол приїде в Україну.

Нагадаємо, 30 січня Помпео прибув до Києва з офіційним візитом. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.