Коронавірус з Китаю: як у порту Одеси перевіряють екіпажі суден

В Одеському морському торговому порту посилили протиепідемічні заходи через коронавірус.

За словами лікаря-епідеміолога Ніни Старової, ситуація змушує перейти на 100-відсотковий контроль екіпажів з урахуванням специфіки роботи моряків.

– Випадки завезення коронавірусу зафіксовані вже в 26 країнах. Навіть якщо моряк не відвідував Китай останнім часом, ми не знаємо, яким рейсом він летів на чергову зміну екіпажу, з ким контактував у літаку, – сказала вона.

Порядок дій перевірки включає два етапи.

На першому етапі до прибуття судна в порт здійснюється вивчення документів медико-санітарного призначення із застосуванням ризик-орієнтованого методу. Документи надає капітан через морського агента в інформаційній системі портового співтовариства.

На другому етапі капітан на борту судна пред’являє морську медико-санітарну декларацію та оригінали документів медико-санітарного призначення.

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Фахівці санітарно-карантинного відділу за допомогою безконтактного інфрачервоного термометра вимірюють температуру і перевіряють результати анкетування кожного члена екіпажу (форма опитувального листа висилається капітану заздалегідь – Ред.).

Переконавшись, що на борту судна немає епідемічної загрози, фахівець дає дозвіл на прибуття. Після цього представники контролюючих органів піднімаються на борт судна і продовжують процедуру відкриття кордону.

Завідуюча санітарно-карантинним відділом Одеського морського порту Оксана Борисенко повідомила, що у разі виявлення хворого на судні негайно буде введено в дію оперативний план протиепідемічних заходів.

– У цьому випадку хворий з підозрою на коронавірус буде ізольований в судновий ізолятор або ізолятор порту з подальшою госпіталізацією на береговій Госпітальній базі, а саме судно буде поставлено на карантин з проведенням відповідних медико-санітарних заходів, – сказала вона.

Адміністрація Одеського порту підготувала спеціальний карантинний причал і приміщення для тимчасової ізоляції осіб з підозрою на коронавірус.

Фахівці мають у своєму розпорядженні все необхідне оснащення, включаючи засоби індивідуального захисту.



Раніше ВООЗ назвала суму, необхідну для боротьби з коронавірусом. Це приблизно $675 млн.

Джерело: Одеський морський порт