На Винниківську тютюнову фабрику зайшов ізраїльський інвестор – Джоель Ліон

Незважаючи на високий рівень корупції та недовіри до судової влади, в Україні достатньо прозорих та привабливих бізнесів для міжнародних інвесторів. Про це в інтерв’ю Захід.Нет повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

За його словами, першим регіоном, куди почав заходити великий ізраїльський бізнес, стала Львівська область. Одна з головних умов співпраці – законна та прозора діяльність компаній.

Мій друг інвестував у Винниківську тютюнову фабрику. Це приклад того, що ізраїльтяни можуть робити, – повідомив Джоель Ліон.

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Також він високо оцінив зусилля влади щодо боротьби з корупцією та реформування судової системи.

Ваша країна все ще у вирі змін. Наші інвестори побоюються приходити сюди. Багато компаній, які торгують на ринку акцій, не можуть дозволити собі зайти в країну, де досі існує корупція. Ви робите приголомшливо велику роботу останні шість місяців для боротьби з корупцією та реформування судової системи, – заявив посол.

Він також відзначив високий потенціал для економічного співробітництва України та Ізраїлю. Зокрема, в галузях агро-, водного господарства, переробки ТПВ.

З огляду на ваші ресурси та наш досвід, ми можемо робити великі речі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі в Давосі назвав сильні сторони, які Україна може запропонувати іноземним інвесторам.