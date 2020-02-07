В Ужгороді оперують одного з поранених внаслідок сьогоднішньої стрілянини Артура Пашкуляка.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

– Медичний центр Діамед в Ужгороді. Купа поліції на вході. Є інформація, що один із учасників перестрілки зараз у середині медцентру, – написав Глагола.

Також він додав, що за його джерелами, постраджалий в Ужгороді із кульовим пораненням в плече.

– Артур Пашкуляк в Ужгороді із кульовим пораненням в плече. Так кажуть мої інсайдери в самій клініці Діамед, де зараз оперують Артура Пашкуляка. Це єдина куля, яка в нього влучила.

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Лікар Мукачівської ЦРЛ розповів, що у них перебуває лише один із постраждалих – охоронець Пашкуляка.

Його стан лікар охарактеризував як важкий, але стабільний. Постраждалий – у свідомості. Зокрема, у потерпілого діагностовано вогнепальне поранення органів тазу.

– Ми наразі не знаємо, які органи постраждали, тому більш детальна інформація буде пізніше, – додав лікар.

Нагадаємо, 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждало двоє чоловіків.