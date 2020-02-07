Рада перенесла розгляд законопроекту Про ринок землі

7 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про призупинення розгляду законопроекту Про ринок землі.

Таким чином розгляд зазначеного законопроекту відбудеться наступного пленарного тижня, який призначено на 18-21 лютого.

Згідно з календарним планом третьої сесії Верховної Ради IX скликання, наступного тижня (10-14 лютого) народні депутати працюватимуть у комітетах і комісіях.

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Всього до проекту закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення запропонували близько 4 тис. правок.

Під час засідань цього тижня народні депутати розглянули всього 216 правок.

Наразі невідомо, в який з днів наступного пленарного тижня продовжать розгляд законопроекту.

До слова, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що розгляд правок до проекту закону Про ринок землі може тривати до середини квітня.