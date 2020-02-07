День святого Валентина має чималу популярність серед тих, хто знайшов свою другу половинку. Освідчуватися в коханні і дарувати одне одному радість потрібно в будь-який час року, а не тільки в певний день, але саме атмосфера свята огортає романтикою.

14 лютого – це відмінний привід для того, щоб вперше зізнатися в своїх почуттях або зробити пропозицію руки та серця. Головний символ свята – Валентинка, яку дарують тому, кого кохають.

Наш експерт Каріна Зуєва підготувала добірку романтичних закладів Києва, де можна провести День всіх закоханих.

Три вилки

Три вилки – ресторан італійської та паназіатської кухні відомого ресторатора Миколи Тищенка. Заклад розташований в центрі Києва на вул. Володимирська, 76.

У закладі три зали. В інтер’єрі присутня цегляна кладка, дерев’яне оздоблення, вінтажні вікна та навісні люстри, все це доповнює дорогий текстиль та велика кількість зелені.

Переважає м’яка колірна гамма – мокко, молочні та кремові відтінки, з акцентами на яскраві деталі.























Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 6 фотографий

Ресторан Три вилки стане відмінним місцем для побачення в День святого Валентина, адже тільки один інтер’єр вже створює романтичну та розслаблюючу атмосферу.

У закладі часто проходять різні заходи і 14 лютого – не виняток. Наприклад, у 2019 році тут влаштували Sweet love. Гостей чекала святково-романтична атмосфера, жива музика, солодощі, напої, розіграші подарунків та фотограф. Можливо і в цьому році в Три вилки запропонують не менш цікаве святкування Дня всіх закоханих.

Відгуки про заклад двоякі – від жахливо та дорого до відмінного ресторану високого рівня.































Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 8 фотографий

Кухня з авторським поглядом на традиційний асортимент. Може виникнути гастрономічний дисонанс, але лише в рамках нових відчуттів, а не відторгнення. Одкровень не шукав та не знайшов. Якщо шукаєте різноманітність у трапезних, можна заглянути, – прокоментував відвідувач закладу.

Меню та барна карта в ресторані різноманітні, а ціни не маленькі.







































Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 10 фотографий

Середній чек – $$$$.

Оцінка – 710.

Citronelle

Citronelle – гастрономічний ресторан французької кухні розташувався біля Оперного театру на вул. Богдана Хмельницького, 23.

У закладі проводять мішленовські вечори, кулінарні майстер-класи, дегустації, зустрічі, розіграші та багато інших не менш цікавих заходів.

Що може бути романтичніше Франції, країни, де любов витає в повітрі?

Інтер’єр Citronelle оформлений в стилі прованс – кришталеві люстри, сірі стіни з елементами ліплення, картини, великі ліхтарі та зелень. Романтичну атмосферу створює приглушене світло, спокійна музика та мерехтіння свічок.























Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 6 фотографий

Близьке розташування столів один до одного може збентежити закоханих. Символічним є те, що в Citronelle часто роблять пропозицію руки та серця.

У ресторані пропонують високу кухню від винахідливого шеф-кухаря, який об’єднує сучасні технології, традиційні для французької кухні інгредієнти та знайомі смаки, також тут є широка колекція вин Франції.



































Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 9 фотографий

Щорічно в Citronelle 14 лютого роблять свято для закоханих. Наприклад, у минулому році організували захід L’amour en trois: ти, я і Париж. Амурні сюрпризи, вечеря при свічках та музика про кохання.

Впевнена, що і в цьому році команда Citronelle порадує своїх відвідувачів, стежте за їх заходами в соцмережах.

Ціни в закладі не низькі, зате меню ексклюзивне.











































Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 11 фотографий

Середній чек – $$$.

Оцінка – 810.

Taco House

Ресторан мексиканської кухні Taco House розташований на вул. Глибочінська, 32а (ЖК Покровський Посад).

Двоповерховий заклад об’єднує в собі магазин, який знаходиться на першому поверсі та ресторан – на другому.

У Taco House не тільки мексиканське меню, а й інтер’єр. Перший погляд у ресторані притягує стеля, адже на ній зображені картини зі смисловим навантаженням. Все починається з мексиканської діви Фріди, яка під будь-яким кутом дивиться на вас, далі одне з чудес світу – Чичен-Іца, через нього виступає образ вождя та воїна, зірки, сонце і Діва Марія.































Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 8 фотографий

Друга половина залу не менш цікава – мікс стріт-арту та національного графіті в стилі Santa Muerto. Тут все кричить про Мексику – люстри-сомбреро, феєрія фарб та орнаментів.

Меню ресторану та барна карта невеликі, але різноманітні. Також є бізнес-ланчі, які регулярно оновлюють.



































Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 9 фотографий

Нерідко в Taco House влаштовують різноманітні заходи. День святого Валентина в 2019 році відзначили, як ви могли вже здогадатися, в мексиканському стилі – музиканти і маріачі, романтична вечеря, подарунки. Не забули і про дітей – аква-грим у стилі Santa Muerto, аніматори та дитяча кімната.



































Романтичні заклади Києва: де відсвяткувати День святого Валентина / 9 фотографий

Хочете здивувати другу половинку, тоді вирушайте в Taco House. Тут може і не дуже інтимно, зате весело.

Середній чек – $$.

Оцінка – 910.

У Києві безліч романтичних закладів – на будь-який смак, колір та гаманець.

Увагу можна звернути на Fiji Lounge Bar, Рішельє, Bootlegger, Веранда на Дніпрі, Сейф, Negorkiy, Варадеро, Montecchi Capuleti, Vino e Cucina, Guramma Italiana, Mur Mur тощо. Вибір залишається за вами.

Каріна Зуєва