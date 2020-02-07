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Факти / Україна

Циклон Petra залишив без світла понад 200 населених пунктів

Через сильний вітер і мокрий сніг в Україні без світла залишаються 203 населені пункти у восьми областях.

Кількість знеструмлених населених пунктів в Одеській області становить 100, Херсонській – 40, Дніпропетровській – 16, Миколаївській – 11, Чернівецькій – 11, Запорізькій – 9, Кіровоградській – 9 і Донецькій – 7.

Незважаючи на складні погодні умови, рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

За добу рятувальники відбуксирували 223 транспортних засоби, у яких перебувало 470 осіб, та прибрали 72 повалених дерева.

Читайте: Повалені дерева, розбиті ліхтарі та ДТП. Циклон Petra накрив Україну

Нагадаємо, 6 лютого снігом та ураганним вітром накрило Одесу. Було повалено понад 50 дерев. Негода пошкодила контактні лінії.

Через сильний вітер 7 лютого в Україні оголосили штормове попередження.

Джерело: ДСНС

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