У Києві збільшили буферну зону об’єкту ЮНЕСКО

Міністерство молоді та спорту України збільшило буферну зону об’єкту ЮНЕСКО в Києві більш, ніж на 100 га.

До неї увійшли вулиця Хрещатик, Майдан Незалежності, обидві сторони вулиці Прорізної, Андріївський пагорб, Володимирська гірка, схили Дніпра, територія Парку Слави та Другої світової війни.

Крім того, буферну зону поділили на 9 підзон за головною характеристикою – можливістю або забороною нового будівництва, а також його висотністю.

– У нас є зони, де абсолютно заборонено будівництво. Це стосується пагорбів вздовж Дніпра, безпосередньо Майдану Незалежності, території навколо Софії Київської, частково вулиці Володимирської, Андріївського узвозу майже до 30-х номерів. Є зони, де можлива забудова, але регламентована висотність, – повідомила заступник міністра молоді та спорту України Світлана Фоменко.

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Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський уточнив, що нову буферну зону затверджено 31 січня та відправлено до ЮНЕСКО. Влітку під час чергової сесії це питання може бути розглянуте.

До слова, буферна зона – це територія, яка потрапляє під охорону ЮНЕСКО. У Києві об’єктами організації є Національний заповідник Софія Київська та Києво-Печерська лавра.

Раніше Факти ICTV писали, що Аккерманська фортеця може потрапити до списку ЮНЕСКО.