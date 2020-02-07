У Польщі порахували, скільки українців працювало нелегально у 2019

У 2019 році у Польщі 13,3 тис. українців працювало нелегально. Такі дані наводить Прикордонна служба Польщі.
За рік польські прикордонники здійснили більше 4 тис. перевірок легальності працевлаштування і виявили, що понад 14,7 тис. іноземців працювало незаконно.
Українців найбільше серед порушників, на другому місці громадяни Грузії – 476, далі громадяни Молдови та Білорусі – 326 та 243.
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Загалом у 2019 році кордон Польщі перетнуло 10,4 млн громадян України.
До слова, українців робітничих професій у 2019-му найбільше потребували у Польщі, Німеччині, Словаччині, Ізраїлі, Чехії, Угорщині та Литві.
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