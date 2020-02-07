“Зрада” Зеленського та собака за комуналку: огляд головних тем тижня

Протягом тижня важливих тем для обговорення було достатньо. Росіяни знайшли “відверту зраду” у словах президента Володимира Зеленського про Другу світову війну, а в Україні народний депутат запропонував новий спосіб оплати комунальних послуг. А ще у світі активно обговорюють коронавірус, але українцям також не варто забувати про рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Огляд найважливіших тем тижня читайте на Фактах ICTV.

Росія знайшла зраду у словах Зеленського про Другу світову

У Росії знову все перевернули догори дриґом і цього разу знайшли “зраду” там, де її нема. Речник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що слова президента України Володимира Зеленського щодо провини СРСР у початку Другої світової є “відвертою зрадою”.

Тільки цікавим є той факт, що у своїй промові глава Української держави навіть не вимовив слово СРСР. А почалося все з того, що Володимир Зеленський під час візиту до Польщі з нагоди 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау сказав, що Польща першою відчула на собі наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту.

Відповідно, російська влада під словосполученням тоталітарні режими почула СРСР. А ще росіяни побачили посилення неонацизму в Україні, який став загрозою для всієї світової спільноти.

Журналіст Роман Цимбалюк, коментуючи спіч Захарової, чітко підмітив, що Україні бракує хіба ядерної бомби, тоді б нас точно всі боялись з таким ідеологічним і збройним запасом.

Та роздратувало Росію не тільке вигадане нею ж самою звинувачення, а ще й те, що Володимир Зеленський, говорячи про Другу світову, згадує про кількість загиблих під час війни українців. А північному сусіду дуже вже кортіло би почути подяку радянській армії.

Але промова сягнула свого апогею, коли Захарова між рядків натякнула – Україна сама винна, що на неї у 2014-ому напала Росія.

Продати собаку, щоб заплатити за комуналку

Порада для пенсіонерки від народного депутата фракції Слуга народу Євгена Брагара продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, неабияк обурила користувачів. Стрічки соцмереж перетворилися на справжній бум мемів з чотирилапими.

Хоча заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук і сам нардеп вибачилися за таку поведінку, неприємний осад все ж залишився.

Дехто з блогерів навіть вирішив нагадати, що Брагар не перший, хто пропонує досить оригінальний спосіб того, як українцям прожити на низькі зарплати і пенсії. Журналіст-розслідувач Денис Бігус у своєму дописі відзначив заяву 2011 року Миколи Азарова – прем’єр-міністра часів президентства Януковича. Тоді він радив українцям не скиглити, а брати лопату і годувати свою сім’ю.

Також у дописі Бігус згадав пораду Андрія Реви – колишнього міністра соціальної політики, у якій йшлося про те, що українці надто багато їдять.

Грип в Україні

Поки увага суспільства прикута до ситуації з новим китайським коронавірусом, Уляна Супрун нагадує, що в Україні зараз сезон захворювань на грип та ГРВІ. Низка областей навіть позакривали школи на карантин.

До прикладу, тільки в Києві за п’ятий тиждень 2020 року вже зареєстровано понад 9 тис. хворих. Хоча епідпоріг не перевищений, бути пильними все ж потрібно.

У зв’язку з такою ситуацією Уляна Супрун пише про базові рекомендації, які допоможуть зробити себе менш вразливим до будь-яких хвороб – застуди, грипу і навіть коронавірусу. Що потрібно робити:

Ретельно мити руки з милом.

Не торкатися носа, рота, очей, брудними руками.

Уникати тісного контакту з людьми, які мають симптоми грипу чи застуди.

Провітрювати приміщення і робити вологе прибирання.

Вакцинуватися від грипу.

Збалансовано харчуватися, пити достатньо рідини і бути фізично активним.

Скорочення кількості депутатів з 300 до 450

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №1017, яким пропонується скоротити кількість конституційного складу парламенту з 450 до 300 народних депутатів. А раніше Конституційний суд України визнав проект закону таким, що відповідає вимогам. Тобто для ухвалення документа потрібне ще одне голосування у другому читанні.

Нагадаємо, ініціатором законопроекту є президент Володимир Зеленський.

Блогер Марина Данилюк-Ярмолаєва зазначила, що принципової відмінності не бачить, бо зміниться не якість депутатів, а кількість.

До речі, раніше Факти ICTV детально пояснювали, що зміниться зі скороченням кількості депутатів.

Отже, тиждень видався насиченим. Але собак у країні для сплати рахунків продавати ще не почали, а в уряді навіть пообіцяли знову об’єднати дві платіжки, щоб не дратувати українців; жодного випадку коронавірусу в Україні не зареєстровано; всі депутати залишилися зі своїми портфелями, а Факти ICTV продовжують стежити за всіма новинами країни, щоб розповісти вам найголовніше.