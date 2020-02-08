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Факти / Україна

Аеропорт Харкова посилив контроль через коронавірус

На митному пункті пропуску Гоптівка та в аеропорту Харкова посилили контроль.

Таке рішення було ухвалено у зв’язку з поширенням нового типу коронавірусу світом.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що на тестові системи для діагностики захворювання виділили близько 100 тис. грн.

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– Додатково проведено навчання співробітників тих установ, які повинні визначати людей з відповідними симптомами, – додав Кучер.

Нещодавно випадки нових захворювань коронавірусом підтвердили у Франції. Там захворіли п’ять громадян Великої Британії, серед яких одна дитина.

За попередньою інформацією, вони заразилися вірусом після контакту з людиною, яка побувала в Сінгапурі.

Таким чином кількість заражених у Франції зросла до 11 осіб.

До слова, кількість випадків захворювання коронавірусом зросла вже до 34,5 тис. осіб. Від інфекції загинули 722 пацієнти.

Джерело: Харківська обласна державна адміністрація

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