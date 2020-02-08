Підробили знак і документи: у Києві знайшли авто-двійника

На одній з парковок торговельного центру у Києві чоловік побачив точну копію свого автомобіля, яка стояла поруч.

Ідентичним був і колір автомобіля, і його номерні знаки.

Коли чоловік зрозумів, що йому це не привиділося, то одразу викликав поліцейських, аби розібратися у ситуації.

– Поліція попросила відкрити мене та його капоти, щоб звірити серійні номери автомобілів. Виявилося, що в нього серійний номер наполовину відрізаний. Тут знаходиться вінкод у другого автомобіля, за словам патрульної поліції, він був наполовину затертий та заварений, – розповів Євген.

Читайте: Злочин без покарання. У Дніпрі завершується 10-річний суд щодо смертельної ДТП

У водія авто-двійника з собою був техпаспорт саме Євгенового авто.

Врешті-решт поліцейські прийняли заяву від власника “оригіналу”, а авто-двійника відправили на арештмайданчик.

Факти ICTV також писали про те, що у Дніпрі підірвали автомобіль одеського бізнесмена.