Підробили знак і документи: у Києві знайшли авто-двійника

На одній з парковок торговельного центру у Києві чоловік побачив точну копію свого автомобіля, яка стояла поруч.
Ідентичним був і колір автомобіля, і його номерні знаки.
Коли чоловік зрозумів, що йому це не привиділося, то одразу викликав поліцейських, аби розібратися у ситуації.
– Поліція попросила відкрити мене та його капоти, щоб звірити серійні номери автомобілів. Виявилося, що в нього серійний номер наполовину відрізаний. Тут знаходиться вінкод у другого автомобіля, за словам патрульної поліції, він був наполовину затертий та заварений, – розповів Євген.
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У водія авто-двійника з собою був техпаспорт саме Євгенового авто.
Врешті-решт поліцейські прийняли заяву від власника “оригіналу”, а авто-двійника відправили на арештмайданчик.
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