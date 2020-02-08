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Факти / Україна

Відправлять на карантин – Скалецька про українців, яких евакуюють з Китаю

Після евакуації українців з китайського міста Ухань, яка наразі планується, їх можуть відправити на карантин за добровільною згодою.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що примушувати людей до перебування на карантині ніхто не може.

– Це зараз найважливіше для нас питання, тому що небезпека для оточуючих існує. Ми хочемо організувати процедуру так, щоб під час евакуації, люди вже були готові на карантин. Можливо, вони підпишуть добровільну згоду, – сказала Скалецька.

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Вона додала, що навіть у США людей можуть примусово ізолювати лише на 72 години.

Наразі невідома точна кількість українців, яких збираються евакуювати з Китаю. Триває підготовка до карантину, продумується логістика.

Нагадаємо, в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін заявив, що наразі з Китаю планують евакуювати близько 50 українців.

Джерело: Українська правда

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