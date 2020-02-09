Коронавірус: на борту лайнера з українцями виявили нових заражених – ЗМІ

Загальна кількість заражених новим коронавірусом на круїзному судні Diamond Princess в Японії сягнула 70 осіб.
Про сім нових випадків зараження серед пасажирів і членів екіпажу лайнера повідомили японські лікарі. Яке у нових пацієнтів громадянство – нині невідомо.
На борту Diamond Princess перебувають близько 3,7 тис. людей з 50 країн.
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У мережі також опублікували документ, в якому йдеться, що усім пасажирам Diamond Princess повністю повернуть гроші за круїз.
全額払い戻し。Full refund. I do not have English materials. sorry.#ダイヤモンドプリンセス #クルーズ船 #新型コロナウイルス #コロナウイルス #新型肺炎 #肺炎 #DiamondPrincess #coronavirus #CoronavirusOutbreak #2019nCoV #WuhanPneumonia #WuhanCoronavirus #wuhan #Quarantine pic.twitter.com/W34x5losSO
— だぁ(On board the Diamond Princess / 乗船中) (@daxa_tw) February 9, 2020
Як відомо, на борту круїзного лайнера, де оголошено карантин через коронавірус, перебувають 25 українців. Раніше у них вірусу виявлено не було.