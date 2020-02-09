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Факти / Україна

Коронавірус: на борту лайнера з українцями виявили нових заражених – ЗМІ

Загальна кількість заражених новим коронавірусом на круїзному судні Diamond Princess в Японії сягнула 70 осіб.

Про сім нових випадків зараження серед пасажирів і членів екіпажу лайнера повідомили японські лікарі. Яке у нових пацієнтів громадянство – нині невідомо.

На борту Diamond Princess перебувають близько 3,7 тис. людей з 50 країн.

Читайте: Чим годують і як відстежують коронавірус: американець про карантин на Diamond Princess

У мережі також опублікували документ, в якому йдеться, що усім пасажирам Diamond Princess повністю повернуть гроші за круїз.

Як відомо, на борту круїзного лайнера, де оголошено карантин через коронавірус, перебувають 25 українців. Раніше у них вірусу виявлено не було.

Джерело: ТАСС

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