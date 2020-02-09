Нацгвардія цілодобово патрулюватиме вулиці Мукачева

У зв’язку зі скоєнням правопорушень у Мукачеві бійці Нацгвардії допомагатимуть поліції патрулювати вулиці міста – до стабілізації криміногенної обстановки.

Залучено оперативний резерв Національної гвардії України.

– Для охорони громадського порядку в Мукачеве прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади. Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого, – йдеться в повідомленні.

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8 лютого на Закарпатті силовики затримали сімох членів злочинного угруповання, які планували встановити контроль над регіоном.

Як повідомлялося, після звернення влади Мукачева до керівництва МВС у зв’язку зі стріляниною на вулицях міста 7 лютого на Закарпатті посилено заходи безпеки.

Фото: Нацгвардія/Сергій Гудак