PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Нацгвардія цілодобово патрулюватиме вулиці Мукачева

У зв’язку зі скоєнням правопорушень у Мукачеві бійці Нацгвардії допомагатимуть поліції патрулювати вулиці міста – до стабілізації криміногенної обстановки.

Залучено оперативний резерв Національної гвардії України.

– Для охорони громадського порядку в Мукачеве прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади. Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Стрілянина в Мукачеві: усі подробиці та звернення влади міста до Зеленського

8 лютого на Закарпатті силовики затримали сімох членів злочинного угруповання, які планували  встановити контроль над регіоном.

Як повідомлялося, після звернення влади Мукачева до керівництва МВС у зв’язку зі стріляниною на вулицях міста 7 лютого на Закарпатті посилено заходи безпеки.

Фото: Нацгвардія/Сергій Гудак

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка