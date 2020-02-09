Перший українець заразився китайським коронавірусом

На круїзному лайнері Diamond Princess виявили шість нових випадків зараження коронавірусом. Серед них – громадянин України.
За даними японських ЗМІ, це 20-річний член екіпажу судна.
У МЗС України цю інформацію підтвердили.
– Є один інфікований громадянин України, член екіпажу круїзного лайнера, що знаходиться на рейді біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний. Із шпиталізованим підтримується зв’язок, – розповів директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
Серед членів екіпажу, у яких виявили коронавірус, також четверо філіппінців, повідомляє Міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії.
Усіх хворих зняли з судна і госпіталізували.
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На борту Diamond Princess перебувають близько 3,7 тис. людей з 50 країн.
Нагадаємо, на борту круїзного лайнера, де оголошено карантин через коронавірус, перебувають 25 українців. Раніше у них вірусу виявлено не було.
Джерело: mhlw.go.jp, УНН