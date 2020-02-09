Українець з коронавірусом пробуде в лікарні два тижні – МОЗ

На борту Diamond Princess в українця, члена команди, виявили гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, підтвердили в Міністерстві охорони здоров’я України.

– Наразі українець знятий з лайнеру, який перебуває на карантині біля берегів Японії, та перевезений до японської лікарні столичного регіону. Там він буде перебувати в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів, – йдеться в повідомленні.

Відомство щоденно інформуватимуть про стан здоров’я громадянина України.

Читайте: Чим годують і як відстежують коронавірус: американець про карантин на Diamond Princess

За іншими українцями, які перебувають на Diamond Princess, після їх повернення додому встановлять медико-санітарне спостереження.

Серед підтверджених випадків коронавірусу 2019-nCoV на лайнері громадяни таких країн: Японії – 28 осіб, США – 14, Австралії – 7, Канади – 7, Гонконгу – 3, Китаю – 2, Нової Зеландії – 1, Філіппін – 5, Аргентини – 1, Великобританії – 1 та України – 1.

Раніше стало відомо, що перший українець заразився китайським коронавірусом.