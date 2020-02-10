Без очей та з обгорілою шерстю: в Запоріжжі шкуродери підпалили кота

У ніч на 10 січня в Запоріжжі невідомі підпалили дворового кота.

В результаті інциденту у тварини сильно обгоріла морда і шерсть на тулубі.

– Немає межі людської жорстокості! Сьогодні вночі дегенерати на Кічкасі підпалили кота з роботи. Ось як так можна ???? Кот добрий, нікого не чіпає. І так з ним вчинили, – написали очевидці під фото.

Місцеві жителі обробили коту рани і відвезли до ветеринара.

Читайте: Мотлох і виснажені тварини: у Києві поліція забрала 2-річну дитину з неблагополучної сім’ї

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кичкас, как он есть (@kichkas.kak.on.est) 9 Фев 2020 в 10:58 PST

До слова, за ст. 299 КК України за жорстоке поводження з тваринами передбачає відповідальність у вигляді арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Джерело: Kichkas.kak.on.est