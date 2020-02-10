PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Без очей та з обгорілою шерстю: в Запоріжжі шкуродери підпалили кота

У ніч на 10 січня в Запоріжжі невідомі підпалили дворового кота.

В результаті інциденту у тварини сильно обгоріла морда і шерсть на тулубі.

– Немає межі людської жорстокості! Сьогодні вночі дегенерати на Кічкасі підпалили кота з роботи. Ось як так можна ???? Кот добрий, нікого не чіпає. І так з ним вчинили, – написали очевидці під фото.

Місцеві жителі обробили коту рани і відвезли до ветеринара.

Читайте: Мотлох і виснажені тварини: у Києві поліція забрала 2-річну дитину з неблагополучної сім’ї

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Кичкас, как он есть (@kichkas.kak.on.est)

До слова, за ст. 299 КК України за жорстоке поводження з тваринами передбачає відповідальність у вигляді арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Джерело: Kichkas.kak.on.est

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка