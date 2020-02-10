Коболєв запропонував закрити дискусію про високі зарплати продажем Нафтогазу

Глава правління Нафтогазу Андрій Коболєв запропонував приватизувати компанію, щоб закінчити дискусії про виплату зарплат.

За його словами, приватизація держкомпанії може поліпшити корпоративне управління і принести ще більше прибутку державі.

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Також глава Нафтогазу зазначив, що чинний контракт держкомпанії з Газпромом можливо буде перевести на нового оператора.

– Вона (компанія, – Ред.) приносить гроші, але нам не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, тому що це державна компанія. Ніхто не обговорює зарплати в ДТЕК, – сказав Коболєв.

Як заявляє глава Нафтогазу, є пропозиція випустити на біржу як мінімум міноритарний пакет і, якщо результат сподобається, продати інше.

Раніше глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що в лютому переглянуть вартість газу.